Fotboll: Därför är Saudiarabien enda sökande till VM 2034

Ansökningstiden gick ut 31 oktober och enda budet som Fifa (Internationella fotbollsförbundet) fått in kommer från Saudiarabien. När Fifa år 2010 gav fotbolls-VM till Qatar kom den stora kritikstormen först ett antal år senare, vilket vållade en hel del rannsakan och självkritik från inte minst medier när VM närmade sig.

Nu verkar VM placeras i ännu ett land som kritiseras starkt för brott mot mänskliga rättigheter, brist på demokrati och yttrandefrihet och kvinnors och HBTQ-personers rättigheter och inte minst mordet på skribenten Jamal Khashoggi 2018 på ett saudiskt konsulat utomlands.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

