Fortum ska minska fasta kostnader med 100 miljoner euro

Sarah Polan, EMEA CTO på HashiCorp, känner väl till de problem som kommer till följd av hybrida arbetsplatser och kraven det medför på en ny modell för bakomliggande infrastruktur. – HashiCorp började som en hybrid arbetsplats och har hanterat allt vad det innebär. Vi har själva gått igenom de svårigheter som kommer med denna typ av arbetsplats – och vet därför vad som krävs för att tackla dem.

– När företag började arbeta mer på distans handlade det mycket om att snabbt skala upp befintliga lösningar såsom interna plattformar och mjukvaror för att möjliggöra fortsatt produktion. Nu krävs dock mer raffinerade system som är anpassade efter de förändrade behov som företagen har, samtidigt som vikten av att lägga grunden med en välfungerande, säker infrastruktur blivit vital på hybrida arbetsplatser.

HashiCorps lösning Zero Trust fungerar både på traditionella arbetsplatser och i nya, molnbaserade miljöer. Konceptet är utvecklat för att passa en dynamisk och modern arbetsplats, och genom att implementera denna typ av infrastruktur med arbetsflöden och digitala tjänster kan företag säkerställa den säkerhet som krävs.

Även om säkerheten är en stor aspekt i HashiCorps koncept är det sömlösa arbetsflödet av lika stor vikt. Att ha användarvänliga system som interagerar med varandra utan extra manuellt arbete har visat sig vitalt för att företag ska skala upp, särskilt på en hybrid arbetsplats.

