Försvarsavtal mellan USA och Sverige i hamn

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Försvarsminister Pål Jonson (M) och hans amerikanske kollega Lloyd Austin under ett Natomöte i Belgien i somras. Arkivbild. Bild: Virginia Mayo/AP/TTFörhandlingar om ett nytt militärt samarbetsavtal mellan Sverige och USA har pågått sedan i januari.

"Förhandlingarna har gått mycket bra och det finns inga utestående frågor kvar att avhandla. Avtalet är i den meningen slutförhandlat", skriver chefsförhandlaren Samuel Rudvall i ett mejl till tidningen.

Samuel Rudvall, som också är departementsråd på försvarsdepartementet, räknar med att avtalet genomförs i slutet av nästa år. Avtalet, Defence cooperation agreement (DCA), syftar till att Sverige lättare och snabbare ska kunna ta emot amerikanskt militärt stöd. Det innebär att USA får tillgång till ett antal svenska militärbaser och kan lagra försvarsmateriel här.

Norge, de baltiska länderna, Polen, Ungern och Tjeckien har redan liknande DCA-avtal. I Danmark pågår förhandlingarna och i Finland har de precis som i Sverige nyligen avslutats.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NT_ROSLAGEN: Försvarsavtal mellan USA och Sverige i hamnFörhandlingar om ett nytt militärt samarbetsavtal mellan Sverige och USA har pågått sedan i januari. Nu är förhandlingarna i hamn, rapporterar Dagens Nyheter.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Försvarsavtal mellan USA och Sverige i hamnSka lättare kunna ta emot stöd från amerikansk militär.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Avtal som ger USA tillgång till baser i Sverige är färdigtSverige och USA har nu förhandlat klart ett avtal som ger USA tillgång till militärbaser i Sverige. Det väntas träda i kraft i slutet av nästa år.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Carl Johan von Seth: Räntepaus i USA – det blir konsekvenserna för SverigeDen amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad. DN:s ekonomikommentator Carl Johan von Seth svarar på tre frågor om beskedet.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: USA får tillgång till svenska militärbaserEtt stort försvarsavtal mellan USA och Sverige är nu klart. Förhandlingar har avslutats – och från och med 2024 får amerikanska soldater tillgång till flera svenska militärbaser. – Avtalet är i den meningen slutförhandlat, säger Sveriges chefsförhandlare Samuel Rudvall till DN .

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSARENA: Förhandlingar återupptas mellan IF Metall och TeslaFörhandlingarna återupptas efter fem dagar av strejk.

Källa: DagensArena | Läs mer ⮕