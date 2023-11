Försvarsavtal mellan USA och Sverige i hamn

Samuel Rudvall, som också är departementsråd på försvarsdepartementet, räknar med att avtalet genomförs i slutet av nästa år. Avtalet, Defence cooperation agreement (DCA), syftar till att Sverige lättare och snabbare ska kunna ta emot amerikanskt militärt stöd. Det innebär att USA får tillgång till ett antal svenska militärbaser och kan lagra försvarsmateriel här.

Norge, de baltiska länderna, Polen, Ungern och Tjeckien har redan liknande DCA-avtal. I Danmark pågår förhandlingarna och i Finland har de precis som i Sverige nyligen avslutats.

