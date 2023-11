Försvarsavtal mellan USA och Sverige i hamn

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

DAGENSNYHETER: Avtal som ger USA tillgång till baser i Sverige är färdigtSverige och USA har nu förhandlat klart ett avtal som ger USA tillgång till militärbaser i Sverige. Det väntas träda i kraft i slutet av nästa år.

DAGENSNYHETER: Carl Johan von Seth: Räntepaus i USA – det blir konsekvenserna för SverigeDen amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad. DN:s ekonomikommentator Carl Johan von Seth svarar på tre frågor om beskedet.

EXPRESSEN: USA får tillgång till svenska militärbaserEtt stort försvarsavtal mellan USA och Sverige är nu klart. Förhandlingar har avslutats – och från och med 2024 får amerikanska soldater tillgång till flera svenska militärbaser. – Avtalet är i den meningen slutförhandlat, säger Sveriges chefsförhandlare Samuel Rudvall till DN .

DAGENSARENA: Förhandlingar återupptas mellan IF Metall och TeslaFörhandlingarna återupptas efter fem dagar av strejk.

DAGENSNYHETER: Tesla och IF Metall återupptar förhandlingarParterna ska träffas under onsdagen. Facket vill att Tesla ska teckna kollektivavtal.

GOTEBORGSPOSTEN: Tesla och IF Metall återupptar förhandlingarIF Metall och Tesla återupptar förhandlingarna. – Vi ska träffas fysiskt och förhandla i morgon (onsdag), säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

