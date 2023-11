Försvarsavtal klart mellan USA och Sverige

Avtalet, Defence cooperation agreement (DCA), syftar till att Sverige lättare och snabbare ska kunna ta emot amerikanskt militärt stöd. Det innebär att USA får tillgång till ett antal svenska militärbaser och kan lagra försvarsmateriel här.

Norge, de baltiska länderna, Polen, Ungern och Tjeckien har redan liknande DCA-avtal. I Danmark pågår förhandlingarna och i Finland har de precis som i Sverige nyligen avslutats.För många företag blev skiftet till distansarbete abrupt under pandemin, och en mer komplex arbetssituation följde utvecklingen.

Sarah Polan, EMEA CTO på HashiCorp, känner väl till de problem som kommer till följd av hybrida arbetsplatser och kraven det medför på en ny modell för bakomliggande infrastruktur. – HashiCorp började som en hybrid arbetsplats och har hanterat allt vad det innebär. Vi har själva gått igenom de svårigheter som kommer med denna typ av arbetsplats – och vet därför vad som krävs för att tackla dem.

– När företag började arbeta mer på distans handlade det mycket om att snabbt skala upp befintliga lösningar såsom interna plattformar och mjukvaror för att möjliggöra fortsatt produktion. Nu krävs dock mer raffinerade system som är anpassade efter de förändrade behov som företagen har, samtidigt som vikten av att lägga grunden med en välfungerande, säker infrastruktur blivit vital på hybrida arbetsplatser.

