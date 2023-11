Förstörde gravar från järnåldern – döms för fornminnesbrott

Har du problem med vår sajt så finns hjälp påTotalt har tre fornlämningar skadats genom schaktning eller så har de täckts med sten, grus och jord eller körts sönder. Foto: Johan Nilsson/TT Axel Öberg /TTKontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NWTSE: Brorsson rädd för repris på fjolåret: ”Coacherna har ansträngt sig för att lugna mig”✓ Sjukdomsperiod förstörde förra säsongen ✓ Blev förkyld nu igen efter Klarälvsloppet

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Läkemedlet förstörde Birgittas liv: ”Jag blev beroende”Fick de beroendeframkallande medicinerna Oxynorm och Oxycodone utskrivna i ett år

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

OPSE: Sålde droger från sitt hem – chattloggar fällde mannen”Jag vet vad du behöver” • Döms för flera brott

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Ska ha försökt fly polisen – blev starten på vansinnesfärdDen unga mannen stannade inte på polismannens tecken –utan försökte i stället fly.

Källa: opse | Läs mer ⮕

NWTSE: – nu får han fängelse istället: ”Gjort sig närmast immun”Mannen ska ha struntat i att betala sina böter i flera år.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

OPSE: Konfronterade partner – och krävde hennes telefonKvinnan var rädd och flydde till en vän • Nu döms mannen

Källa: opse | Läs mer ⮕