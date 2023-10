Förstärkt uppgång på Stockholmsbörsen

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Efter att ha backat tio av de senaste elva handelsdagarna är det nu desto muntrare på Stockholmsbörsen. Vid 13-tiden är OMXS-index upp 0,8 procent.

Förmiddagens uppgång har förstärkts något med en blandad utveckling för OMXS30-bolagen. I topp återfinns vitvarujätten Electrolux som rusar 7,6 procent efter förra veckans nedgång på 14 procent i anslutning till delårsrapporten för tredje kvartalet. Flera analytiker, bland annat Handelsbanken, har nu höjt sina rekommendationer för aktien. headtopics.com

Bland övriga vinnare märks läkemedelsbolaget Sobi som under morgonen släppt delårsrapport. Aktien lyfter 5,8 procent efter en starkare rapport än väntat. Klimathanteringsbolaget Munters lyfter också kraftigt, plus 11,3 procent, efter fredagens besked om en stororder på kyllösningar för datacenter.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt.

Recension: I ett hus vid skogens slut - Turteatern (med K.Polyfon)RECENSION. Tre skådespelare tar väl vara på Annika Nymans avancerade språk i ett drama som pendlar mellan förlamande meningslöshet, kamp för och emot naturen och ett sökande efter mening i vårt västerländska kulturarv. Läs mer ⮕

Stötta vid abort – ny nisch för gravidcoacherAtt ha en doula under förlossningen blir vanligare – och nu även vid aborter. Läs mer ⮕

De kan slippa strålning vid bröstcancerKvinnor över 65 med en viss typ av bröstcancer klarar sig lika bra utan tuff strålbehandling. Det visar resultat från en svensk studie. – Det är väldigt goda Läs mer ⮕

De kan slippa strålning vid bröstcancerKvinnor över 65 med en viss typ av bröstcancer klarar sig lika bra utan tuff strålbehandling. Det visar resultat från en svensk studie. – Det är väldigt goda nyheter som förhoppningsvis kan leda till en ny standard, säger Åsa Wickberg, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer ⮕

De kan slippa strålning vid bröstcancerKvinnor över 65 med en viss typ av bröstcancer klarar sig lika bra utan tuff strålbehandling. Det visar resultat från en svensk studie. Läs mer ⮕

De kan slippa strålning vid bröstcancerKvinnor över 65 med en viss typ av bröstcancer klarar sig lika bra utan tuff strålbehandling. Det visar resultat från en svensk studie. – Det är väldigt goda Läs mer ⮕