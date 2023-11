”Förskrivningen av läkemedel har inte varit tillräckligt stram”

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SVTNYHETER: Blekingeläkare ställde fel diagnoser: 30-tal patienter drabbadeDen läkare som i våras anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kan ha feldiagnostiserat 30 patienter i Blekinge. Vissa kan ha blivit drabbade av allvarlig vårdsskada efter felbehandling.

SVTNYHETER: Fler patienter i Helsingborg får snabbare besked om urinblåsecancerVid misstanke om cancer i urinblåsan är det viktigt att få ett besked snabbt. Efter att ha sett över rutinerna på Helsingborgs lasarett får betydligt fler patienter på urologimottagningen nu besked inom en vecka.

SVTNYHETER: Nytt krav på miljonvite för sängar i korridorerna på Helsingborgs lasarettÖverbeläggningar och patienter som ligger i korridorerna har varit ett återkommande problem på Helsingborgs lasarett. Nu hotas sjukhuset av ett nytt miljonvite.

NT_ROSLAGEN: Njurdonationer från avlidna på akuten i siktePatienter som avlider på akuten ska kunna få sina njurar transplanterade, i försök som Sahlgrenska universitetssjukhuset planerar för.

