Forskare utvecklar AI för att förutsäga livslängd

Ett forskarlag på bland annat Danmarks Tekniska Universitet (DTU) uppger att man tagit fram en AI som kan förutsäga hur en persons liv utvecklar sig, bland annat hur livslängden på en person. AI-modellen kallas för "Life2vec" och har tränats upp med ett dataset som bland annat innehåller data om inkomst, typ av arbete, bransch, sociala förmåner och annat från 6 miljoner danskar under åren 2008-2020.

Sune Lehmann, professor på, DTU och huvudförfattare av projektet säger: – The model opens up important positive and negative perspectives to discuss and address politically. Similar technologies for predicting life events and human behavior are already used today inside tech companies that, for example, track our behavior on social networks, profile us extremely accurately, and use these profiles to predict our behavior and influence us. Enligt forskarna ska Life2vec vara bättre på att förutsäga olika saker gällande en persons liv, till exempel deras personlighet och förväntad livslängd, än andra liknande modeller som har utvecklat





