Försiktig börs i väntan på räntebesked från USA

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Enligt analytikernas prognoser behåller den amerikanska centralbanken styrräntan på nuvarande nivå, så den stora frågan är i stället hur Federal Reserve kommer att agera vid årets sista penningpolitiska möte i december.

De senaste dagarnas vinnare på Stockholmsbörsen, fastighetsbolaget SBB, föll nu i stället 6,5 procent. Bland övriga förlorare märktes lastbilstillverkaren Volvo och verkstadskoncernen Alfa Laval, som båda tappade 1,6 procent.

Indextunga klädjätten H&M gick mot strömmen och lyfte 2,5 procent. Byggjätten Skanska rasade däremot kraftigt, minus 12,4 procent, efter en delårsrapport som visade på ett rejält minskat vinsttapp. På de ledande Europabörserna var tongångarna muntrare än i Stockholm. Index i Frankfurt, London och Paris steg alla.

