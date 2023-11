Försiktig börs i väntan på räntebesked

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Det är små kursrörelser på Stockholmsbörsen efter att en viss förstärkning har skett under sluthandeln i väntan på räntebeskedet från amerikanskt håll.

Den amerikanska centralbanken förväntas låta styrräntan ligga kvar på nuvarande nivå och den stora frågan är i stället hur Fed kommer att agera vid årets sista penningpolitiska möte i december. Från marknadshåll kommer man därför att leta efter ledtrådar i samband med kvällens presskonferens med Fed-chefen Jerome Powell.

På Stockholmsbörsen vänder de senaste dagarnas vinnare, fastighetsbolaget SBB, ned och backar nu 4,8 procent. Bland övriga förlorare märks SKF och Alfa Laval som faller 2,0 respektive 1,3 procent. Indextunga klädjätten H&M går mot strömmen och lyfter 2,7 procent. Byggjätten Skanska rasar däremot kraftigt, minus 10,4 procent, efter morgonens rapport som visade på ett rejält minskat vinsttapp som konsekvens av en nedskrivning.

På de ledande Europabörserna är det däremot uppåt och bland annat Frankfurtbörsen stiger 0,7 procent.

