Föroreningar vid nybygge – inomhusluft måste mätas i flera år

Detta eftersom kommunen vill vara säkra på att de föroreningar som finns i området inte påverkar inomhusmiljön. Vid den södra delen av Munksjön i Jönköping byggs en ny stadsdel, med bland annat kontor, bostadsrätter och hyresrätter. I mars i år påbörjades inflyttningen i de nya bostadsrättshusen i kvarteret, som har totalt 122 lägenheter.

Det är sedan tidigare känt att området varit förorenat på grund av industrier som funnits där, och inför byggnationen av bostadsrättshuset har marken sanerats.I dagsläget finns det klorerande lösningsmedel kvar i grundvattnet vid fastigheten, men halterna är så pass låga att de inte utgör någon risk för de boende vid Skeppsbron, uppger Fredrik Svärd, miljöingenjör på Jönköpings kommun.

– Det måste vara ganska höga halter och som exponerar någon för att utgöra en risk. Det gör det inte här, säger han.Vid byggnationen gjordes flera tekniska åtgärder till exempel en förstärkt bottenplatta, tätning av rör för dricksvatten och avlopp, samt ventilation i garage och källare.

För att se så att dessa åtgärder fungerar kommer mätningar göras i fastigheten av luft och vatten i flera år framöver. Till att börja med finns en plan för mätningar nio år framåt – men inget slutdatum är satt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Jönköpings kommun skickar 30 elverk till UkrainaNu i veckan skickar Jönköpings kommun 30 elverk till Ukraina – elverk som stärker stadens beredskap inför framtida elavbrott.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Här stjäl de matvaror i 24 Sju-butiken – man och kvinna åtalade vid Skaraborgs tingsrättEn Mariestadsbo i 50-årsåldern, välkänd a...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Roslagens sjövärnskår hjälper till vid oljekatastrofen”Naturen är skadad och det är fruktansvärt att se”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: Agnes Wold om huskurer du ska undvika vid urinvägsinfektionProfessor Agnes Wold går igenom de vanligaste myterna och missuppfattningarna kring urinvägsinfektion. Hon förklarar varför vissa människor får återkommande ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Totalstopp på E18 vid norska gränsenMåndagens kraftiga snöfall orsakade totalstopp och kilometerlånga köer på E18 vid gränsen, från Årjäng och ända in i Norge. Fyrhjulingar med frivilliga undsatte insnöade bilister med mat och filtar, rapporterar norska VG.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Antisemitisk målning vid Folkets park polisanmäld – och delvis övermålad”Jag tror det finns en allmän oro hos judar överallt.”

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕