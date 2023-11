Författaren Agneta Pleijel: ”Man får inte banga”

Mitt i debatten om självbiografiskt skrivande landar den sista – och mest omfattande – delen i Agneta Pleijels romantrilogi. _ Jag vill slå ett litet slag för det självbiografiska, de läsarbrev jag fått visar att det finns ett starkt behov av att identifiera sig, säger författaren som fritidsbor på Yxlan."Sniglar och snö" heter del tre i Agneta Pleijels självbiografiska romantrilogi. Snigeln är hon själv, snön står för "vintern, vilan och kanske döden", konstaterar hon.

