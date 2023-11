Folkteatern i Göteborg har nytt kontrakt

– Ja , vi kommer ju att ha ett hotell här alldeles bredvid, som snart ska öppna, och det är väl risk att det störs, sa Folkets hus vd, Mats Arnsmar till DN då., och nu när hotellet är öppnat sen några veckor tillbaka har också parterna Folkteatern och Folkets hus lyckats signera ett nytt hyreskontrakt, utan krav på ändring av restaurangverksamheten.

– Det var en fullständig självklarhet. Stadsteatern i Stockholm diskuterar ju till och med att kunna dricka vin inne i själva salongen, så det är så klart otänkbart att Folkteatern i Göteborg inte skulle ha en restaurang i nära anslutning, säger ordföranden Kerstin Brunnberg som har lett förhandlingarna från Folkteaterns sida.

”Det räcker så väl för konsten att behöva kämpa mot krafter som vill tysta och stoppa den. Nu kan vi jobba vidare med det lugn och den respekt som konsten kräver”, säger Kerstin Brunnberg, ordförande för Folkteatern i Göteborg.sträcker sig tio år framåt i tiden och även fastighetsägaren säger sig vara nöjd med långsiktigheten.

– Vi har en gemensam historia som löper långt tillbaka i tiden och att kunna lägga många år framåt till denna historia är vi i styrelsen mer än nöjda med, säger Conny Pettersson, ordförande för Folkets hus i Göteborg, i ett pressmeddelande.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Folkteatern blir kvar i tio år – skriver nytt hyreskontraktFolkteatern har kommit överens med hyresvärden Folkets hus. De sista detaljerna slipas nu för ett tioårigt hyreskontrakt. – Vi har en uppgörelse och jag är väldigt

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Omdiskuterat kort mellan Göteborg och ElfsborgElfsborgs Ibrahim Buhari träffade Göteborgs Kolbeinn Thordarson med dobbarna över smalbenet. Discovery+:s expert Anders Andersson menade att det var solklart rö

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Beväpnade ungdomar rånade person i GöteborgTvå tonåringar har rånat en person i Kållered i Göteborg, uppger polisen. Gärningsmännen var beväpnade med pistolliknande föremål och kniv.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Elfsborg jättekliv mot guldet – slog IFK GöteborgIrriterad och dramatisk. Så kan Elfsborgs 2-1 seger mot IFK Göteborg beskrivas. Nu kan laget från Borås bli svenska mästare på söndag.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Elfsborg tillbaka i serietopp efter sent ledningsmål mot GöteborgElfsborg är åter serieledare i Allsvenskan. Matchhjälte blev inhopparen Alexander Bernhardsson som från distans sköt in 2-1 med sju minuter kvar av matchen. – Underbart. Det finns inget bättre än att vinna sådana här matcher, säger matchvinnaren till Discovery+.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Elfsborg har guldgrepp – slog IFK GöteborgGÖTEBORG. Elfsborg har guldet i egna händer. Alexander Bernhardsson blev stor hjälte med sitt avgörande 2–1-mål i kaosmatchen mot IFK Göteborg. – Det är en frö

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕