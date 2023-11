Folkteatern blir kvar i tio år – skriver nytt hyreskontrakt

– Vi har en uppgörelse och jag är väldigt glad över att vi nu är överens, säger bolagets ordförande Kerstin Brunnberg.Hösten 2022 hotades Folkteatern av en kraftfull hyreshöjning, när deras hyresavtal löpte ut. Hyresvärden Folkets Hus aviserade då en kraftfull hyreshöjning,

Sedan dess har turerna varit många, och förhandlingarna infekterade mellan Folkteatern och Folkets hus. En period kopplades advokater in och teatern hotades av vräkning om inte foajérestaurangen Folk reglerade sina öppettider och slutade bedriva vad hyresvärden kallade ”nattkubbsliknande verksamhet”. Det hela ledde till stora protester mot Folkets hus.Under onsdagen stod det dock klart att Folkteatern kommit överens med sin hyresvärd Folkets hus.

– Det har varit en väldigt pressad situation under den här tiden. Och scenkonst kräver fullt fokus på scenkonst. – Kontraktet innebär att Folkteatern få vara kvar i lokalerna i tio år. Även restaurangen Folk får stanna kvar, säger Kerstin Brunnberg.Hyresnivån har varit en stötesten och Folkteaterns vd Lotta Lekvall har kallat den ”ett allvarligt hot mot teatern” och dess möjlighet att fortsatt bedriva verksamhet vid Järntorget.

