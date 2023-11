Folkhälsomyndigheten om skärmtid: ”Bra att frågan diskuteras”

2. Ta fram vägledning och rekommendationer (avser barn och unga 0-18 år, Folkhälsomyndigheten). Redovisning 15 december 2024. 3. Sprida och kommunicera underlaget samt genomföra insatser för att öka kunskapen. Slutredovisning 15 december 2025.

Uppdraget ska genomföras i dialog med en mängd aktörer som exempelvis: barn och unga, föräldrar/vårdnadshavare, forskare/experter, övriga myndigheter, kommuner och regioner, professionsföreningar och civilsamhälle med fler.

– Det här är en fråga som både berör och engagerar många. De har gjort bedömningen att det finns behov av vägledning i dessa frågor och landat i dessa rekommendationer. Det är positivt att kunskap om det här lyfts och att det finns ett engagemang i denna viktiga fråga.

– För närvarande är vi i full gång med att ta fram kunskap: Det handlar om att genomföra litteraturöversikter av relevant forskning, och inte minst detta arbete sker i nära samverkan med de forskare vi knutit till oss som är experter på området.

Och avslutningsvis: Ska föräldrar följa de nya råden från barnläkarföreningen direkt, eller bör man invänta er?

