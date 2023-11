FN efter attackerna på Jabalia i Gaza: Kan vara krigsbrott

Al Jazeera, och nyhetsbyrån AFP har rapporterat att minst 50 personer dog i tisdagens attack mot flyktinglägret Jabalia med hänvisning till vittnesuppgifter och videomaterial från platsen. Den israeliska militären, IDF, uppger att syftet med attacken var att slå ut Hamas kontroll över området. Enligt IDF ska bland annat en Hamas-befälhavare ha dödats, något som Hamas förnekar.

Samtidigt går uppgifterna om antalet döda och skadade i sär och ingen dödssiffra har kunnat verifieras av oberoende parter. Enligt FN bor minst 116 000 i lägret, som är det största i Gaza. Det utgörs av ett mycket tätbebyggt område med bland annat skolor och vårdcentraler. Lägret ligger inom den zon där Israel uppmanat invånare att evakuera söderut.fördömer Läkare utan gränser vad de kallar ”den senaste episoden av meningslöst våld”.

Terrorexperten efter Bryssel-attacken: Vi kan förvänta oss fler dåd. Svenska fotbollssupportrar sköts ihjäl i Bryssel bara dagar efter att en lärare knivmördats i Frankrike. Terrorattacker där förövarna svurit trohet till IS. Terrorexperten Claude Moniquet är inte förvånad – och han menar att fler dåd är att vänta. – Vi kommer få leva med terrorhot under flera år, om inte decennier, säger han i Utrikesbyrån.

