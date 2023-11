FN: Bombning av läger möjligt krigsbrott

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Enligt den islamistiska extremiströrelsen hade ett tiotal personer dödats eller skadats i flygattackerna på onsdagen.

Oberoende bekräftelser från Jabalia är fåtaliga, men enligt nyhetsbyrån AFP visar bilder hur döda och skadade förs bort från raserade byggnader vid en ny bombkrater."Tidigare idag, grundat på underrättelseuppgifter, anföll stridsplan från Israels militär (IDF) en kommandocentral i Jabalia", meddelade IDF via X, tidigare Twitter.Kritiken växer internationellt mot Israel.

Än fränare var FN. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, med bas i Genève, skrev på X att bombningen av flyktinglägret och den disproportionerliga militära omfattningen på attackerna "kan uppgå till krigsbrott".

Då hade redan FN:s generalsekreterare António Guterres meddelat via sin talesperson att han var "förskräckt" över attackerna mot Jabalia. FN:s undergeneralsekreterare Martin Griffiths, som besöker krisregionen, kritiserade i starka ordalag de israeliska bombningarna av mål i flyktinglägret.Uppgifterna kommer dagen efter den massiva flygräden mot flyktingförläggningen, attacker som Israel bekräftat.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT: IDF: Två soldater dödade i strider mot Hamas idag – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Israel kräver Antonio Guterres avgång – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Det efter att Hamas anföll Israel 7 oktober. Israel har svarat med flygangrepp, blockad mot Gaza och markoffensiver och de civila offren är många på båda sidorna. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: SvD | Läs mer ⮕