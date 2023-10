FN antar resolution om eldupphör i Gaza

FN:s generalförsamling har antagit en resolution om omedelbart humanitärt eldupphör i Gaza. Den antogs med röstsiffrorna 120–14 med 45 länder som lade ned sina röster.

Resolutionen, som inte är bindande, är FN:s första sedan terrorstämplade Hamas överraskningsattack mot Israel den 7 oktober.

