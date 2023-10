FN antar resolution om eldupphör i Gaza

– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.seDärefter 129 kr/månad. Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

FN antar resolution om eldupphör i GazaFN:s generalförsamling har antagit en resolution om omedelbart humanitärt eldupphör i Gaza. Den antogs med röstsiffrorna 120–14 med 45 länder som lade ned sina Läs mer ⮕

Kvinnliga israeliska soldater slog larmKvinnliga soldater som via tv-skärmar bevakar Gaza-stängslet var den grupp i israeliska armén som drabbades hårdast vid attacken den 7 oktober. Läs mer ⮕

Israeliska markstyrkor har gått in i GazaIsraeliska markstyrkor har gått in på Gazaremsan under natten. Det rapporterar Reuters. Operationen är den största sedan kriget bröt ut den 7 oktober och beskrivs som ”relativt stor”. Läs mer ⮕

Gästarbetare från Gaza jagas av israelisk militärMilitär i Israel har gripit många gästarbetare från Gaza. Enligt israeliska människorättsorganisationer hålls en del av dem i ”burliknande konstruktioner”. Läs mer ⮕

Israel: Större operation i Gaza under natten – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕