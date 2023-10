FN antar resolution om eldupphör i Gaza

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

Resolutionen, som inte är bindande, är FN:s första sedan terrorstämplade Hamas överraskningsattack mot Israel den 7 oktober. USA:s regering meddelade inför omröstningen att den ställer sig bakom kravet på en paus i kriget mellan Israel och Hamas för att underlätta för hjälpsändningar till invånarna i det palestinska området. headtopics.com

– Vi skulle stödja humanitära pauser för att få in saker, samt att få ut folk, säger Vita husets säkerhetspolitiske talesperson John Kirby. – Det inbegriper att trycka på för att få in bränsle och för att få tillbaka elektricitet, säger Kirby och tillägger att det är viktigt för sjukvården.

FN antar resolution om eldupphör i GazaFN:s generalförsamling har antagit resolution om omedelbart humanitärt eldupphör i Gaza. Läs mer ⮕

Kvinnliga israeliska soldater slog larmKvinnliga soldater som via tv-skärmar bevakar Gaza-stängslet var den grupp i israeliska armén som drabbades hårdast vid attacken den 7 oktober. Läs mer ⮕

Israeliska markstyrkor har gått in i GazaIsraeliska markstyrkor har gått in på Gazaremsan under natten. Det rapporterar Reuters. Operationen är den största sedan kriget bröt ut den 7 oktober och beskrivs som ”relativt stor”. Läs mer ⮕

Gästarbetare från Gaza jagas av israelisk militärMilitär i Israel har gripit många gästarbetare från Gaza. Enligt israeliska människorättsorganisationer hålls en del av dem i ”burliknande konstruktioner”. Läs mer ⮕

Israel: Större operation i Gaza under natten – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Större israelisk räd mot GazaIsraeliska markstyrkor har under natten genomfört en större inbrytning i Gazaremsan i syfte att attackera ett flertal av Hamas positioner. Det skriver AFP, som citerar israeliska militärkällor. Räden beskrivs som en av de största som har genomförts under det pågående Gazakriget. ”Under natten genomförde IDF en riktad räd med stridsvagnar i norra... Läs mer ⮕