Flygplats i Dagestan stängs efter stormning

Ryska delrepubliken Dagestans största flygplats stormades av en stor grupp människor på jakt efter ett flygplan från Israel.Videor på sociala medier visar en folksamling med män som stormade flygplatsen och omringade ett flygplan. Många av männen var insvepta i palestinska flaggor.

"Efter att okända människor tagit sig in i trafikzonen på Machatjkalaflygplatsen, har det beslutats att flygplatsen tillfälligt stängs för ankommande och avgående flyg", meddelade ryska luftfartsmyndigheten.Det finns inga uppgifter om skadade eller gripna. Senare under söndagskvällen skrev delrepublikens regering på Telegram att"situationen är under kontroll" och att polisen arbetar på platsen. headtopics.com

