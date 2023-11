Flera svenskar med koppling till gängkriminalitet gripna i utlandet

Samma månad grips en svensk man i Irak och och ytterligare en man grips i Serbien – båda två med koppling till Foxtrot och Rawa Majid.Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

ABDEBATT: Uppgifter: Man mördad i Bosnien – kopplas till Rawa MajidEn man i 30-årsåldern har skjutits ihjäl i Sarajevo i Bosnien. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade han kopplingar till Foxtrot. Nu har en man gripits misstän

DAGENSNYHETER: Svensk man ihjälskjuten i Bosnien – kopplas till Rawa MajidEn svensk man har skjutits ihjäl i Sarajevo, rapporterar bosniska medier. Enligt uppgifter till DN har mannen kopplingar till Foxtrotnätverket.

AFTONBLADET: Sju punkter: Blir det slutet för Rawa Majid?Det kommer uppgifter om skjutningar och gripanden kopplade till den våldsvåg som har skakat Sverige under hösten. Men också om nya allianser mellan tidigare fiender och sprickor mellan forna kumpaner. Knäckfrågan som många ställer sig är: Var befinner sig Foxtrots eftersökta ledare Rawa Majid? Gäst: Erik Melin, krimreporter på Aftonbladet.

AFTONBLADET: Aftonbladet avslöjar: ”Hitman” gripen för mordet – jagade Foxtrot-medlemmarEn 25-årig svensk man har gripits i Sarajevo. Han misstänks ha mördat en av Rawa Majids män. Enligt Aftonbladets uppgifter är han Ismael Abdos kringresande ”hit

SVD: SvD Dagens Story: Håller Foxtrot på att falla samman?PODD | Gängledaren Rawa Majid har undkommit polisen gång på gång. Men nu börjar allt fler av hans närmaste män gripas och dömas. Både i Sverige och utomlands.

