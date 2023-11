Flera svenskar gripna efter dödsskjutning i Sarajevo

– Jag satt och åt på en restaurang när jag hörde skottlossning och sprang ut. Då ser jag en kille ligga på marken. Enligt uppgifter till SVT och till bosnisk media är det en svensk man som kan kopplas till Foxtrotnätverket som har skjutits och avlidit. Han uppges ha en nyckelroll i nätverket och nära band till gängledaren Rawa Majid.

På onsdagen bekräftar polisen i Sarajevo för SVT Nyheter att ytterligare en en svensk person har skadats. Tre svenska personer ska vara gripna misstänkta för mord.Svenska polisen har i nuläget inte några uppgifter om händelsen.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

