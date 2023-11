Flera års väntan är över – premiär för ny musikal i Piteå

– Jag var ute i skidspåret och mötte min granne som berättade att hon var samordnare på en daglig verksamhet. Jag svarade att jag är med i kulturföreningen och att vi borde göra något tillsammans, säger regissören och skaparen Elvira Seger.Sakta men säkert föll manus och musik på plats och speglas av pandemins effekter.

– Många av våra deltagare kunde inte ens gå på sin dagliga verksamhet för att de tillhörde riskgrupp. Så det blev en stor isolering, säger regissören Linn Kårelind.hör regissörerna berätta mer i klippet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Flera bötfälldes i Sundsvall när de använde mobilen i bilenAtt prata i mobiltelefonen har varit olagligt i fem år men det är fortfarande vissa som väljer att hålla på med mobilen i bilen, något som trafikpolisen ofta ser.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

VFSPORTEN: VF Hockey: ”Krävs ordentligt med mod – vi är bortskämda med flera som har det”Nygren gästar senaste avsnittet av podden • De har varit Färjestads bästa spelare den senaste veckan • Därför är forwarden en given förlängning

Källa: VFSPORTEN | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Familjehemspappa i Norrbotten misstänks ha förgripit sig på flicka i flera årEn familjehemsplacerad ungdom i Norrbotten ska ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av pappan i flera år. Nu lex Sarah-anmäls ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Bilar i krock – flera personer skadadeFlera personer befaras skadade efter en trafikolycka i Uppsala. Enligt polisen har flera fordon krockat på riksväg 55. Nu råder totaltstopp söderut och ett körfält är avstängt i norrgående riktning.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Flera aktörer intresserade av att köpa konkursade Volta TrucksFlera företag är intresserade av att förvärva den svenska elbilslastbilstillverkaren Volta Trucks, som nyligen gick i konkurs.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Flera döda efter byggolycka i HamburgMinst fyra arbetare har mist livet i en olycka på en byggarbetsplats i Hamburg. Enligt en talesperson för brandkåren går det inte att utesluta att personer begravts

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕