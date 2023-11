Fenomenet fick flygplanen att skena: ”Galet”

– Därför kommer den att vara med oss i minst två och en halv dag, om inte tre. De flesta platser kommer att påverkas på något sätt av den här stormen,Ciarán drivs på av en extra kraftig jetström, ett vindsystem med östlig riktning ungefär 10 kilometer upp i luften över Atlanten.

Exempelvis hade American Airlines flight 106 från New York till London en toppfart på 1 252 kilometer i timmen (676 knop) och landade 54 minuter före tidtabell. Samma hastighet på marken hade inneburit att planen brutit genom ljudvallen med en hög smäll. Så funkar det dock inte på marschhöjd.

”Kom ihåg att färdhastighet är hur snabbt ett flygplan rör sig i förhållande till en fast punkt på marken medan verkliga flyghastigheten är den fart ett flygplan har jämfört med den omgivande luften. Oavsett vad har de här flygplanen sparat in tid och pengar”, säger CNN:s meteorolog Derek Van Dam.Jetströmmen gjorde att flygplanen färdades mer än 300 kilometer i timmen snabbare än normalt.

"Vi kommer att ha några galet snabba interkontinentala flighter från Nordamerika till Europa i kväll. Just nu har vi 66 flyg som når hastigheter över 620 knop (1 148 km/tim)", Något hastighetsrekord slogs dock inte. I februari 2020 flög en Boeing 747 från British Airways i 1 328 kilometer i timmen på sin väg från New York till London, skriver CNN. Även den gången drevs farten upp av starka jetströmmar.

