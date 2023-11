Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnarFärska kvartalssiffror från NCC och Storytel. Här är fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar.

DAGENSINDUSTRI: Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnarOnsdagen bjuder på en viss andningspaus i rapportfloden även om vi fått färska kvartalssiffror från både Skanska och Kambi. Här är fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar.

DAGENSINDUSTRI: Lundin Minings resultat lyfter – höjer kopparprognosGruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 415 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2023 (202).

AFV_MAGASIN: William Lundin blir VD för IPCOljebolaget IPC genomför en förändring i toppen. Efter 19 år inom Lundinsfären lämnar Mike Nicholson VD-jobbet.

AFV_MAGASIN: Lista: Stockholmsbörsens yngsta direktörer - William Lundin ny ettaWilliam Lundin, född 1993, tar över som VD för oljebolaget IPC. Med sina 30 år blir han också med marginal den yngsta VD:n på Stockholmsbörsen.

DAGENSINDUSTRI: William Lundin blir Stockholmsbörsens yngsta vd30-åriga William Lundin, son till Lukas Lundin, blir vd för Lundinsfärens största oljebolag IPC. Därmed blir han Stockholmsbörsens yngsta vd.

