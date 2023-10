Fem oväntade avslöjanden i Britney Spears nya bok

, 41, självbiografi ”The woman in me” släpptes 24 oktober, men veckorna före hade redan de största avslöjandena i boken läckt ut.”Jag borde ha sett uppbrottet närma sig, men det gjorde jag inte. Till sist avslutade han vårt förhållande via ett sms medan jag höll på att spela in videon till Darkchilds remix av ’Overprotected’.

”Hur illa Justin än gjorde mig, så var vår kärlek djup och när han lämnade mig blev jag förkrossad. När jag säger förkrossad menar jag att jag knappt ens kunde prata på flera månader. Så fort någon frågade mig om honom, kunde jag inte göra annat än bara gråta. Jag vet inte om jag befann mig i chocktillstånd rent kliniskt, men det var åtminstone så det kändes.

”I nyhetsmedia beskrevs jag som den otrogna slampan som hade krossat hjärtat på USA:s gullgosse nummer ett. Sanningen: jag var knäckt hemma i Louisiana, medan han glatt sprang omkring i Hollywood. Får jag bara betona att Justin, varken på sin storsäljande skiva eller i all media som omgav den, aldrig sa ett ord om de många gånger han var otrogen mot mig.” headtopics.com

I boken skriver hon om att hon, efter Justins otroheter, var otrogen tillbaka en gång, när hon hånglade med en annan man. Och att det var något hon berättade för Justin efteråt. ”Hollywood har alltid visat större tolerans mot män än mot kvinnor. Och man ser ju hur killar i jakten på kändisskap och status närmast uppmuntras att prata illa om tjejer. Men jag blev förkrossad. Jag tror inte Justin insåg vilket genomslag det hade när han hängde ut mig. Jag tror inte han förstår det ens i dag. Efter det att ”Cry Me a River” kom ut kunde jag bli utbuad vart jag än begav mig.

”Sedan var de tillsammans på omslaget till Rolling Stone, han hade svart linne och betraktade henne med sexig blick, och hon såg in i kameran iförd en blus med snörning. I den intervjun sa hon att hon tyckte att Justin och jag borde återförenas, något som kändes direkt underligt med tanke på hur elak hon hade varit i andra intervjuer.””Att se människor jag kände så väl prata om mig på det sättet i media gjorde faktiskt ont. headtopics.com

