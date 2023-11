Fem klubbar ute efter Hien - prislappen höjs

Annons Manchester Evening News skakar på huvudet åt i stort sett alla Unitedspelare, inklusive Victor Nilsson Lindelöf (4/10). Svensken fick dra på sig kaptensbindeln på slutet, vilket en del supportrar i sociala medier tycker summerar Uniteds svaga tillstånd. Mer glädjande var Emil Krafth som gjorde comeback.

Daily Telegraph gör störst rubrik på ”Ten Hags fullständiga förödmjukelse”. Men på sportettan finns också ”FA hotar med polisanmälan för pro-palestinskt slagord”. Förbundet har meddelat klubbarna att ”from the river to sea” ses som kränkande. Tidigare har Hamza Choudhury i Leicester använt budskapet i sociala medier, men raderade det senare och bad om ursäkt.

Annons Sky Sports har en ny prislapp på Ivan Toney: 100 miljoner pund. Det är vad Brentford vill ha för att sälja anfallaren redan i januari. Det har tidigare talats om 60 milj pund. Brentford vill behålla Toney till sommaren. Chelsea och Arsenal har andra planer. Den 16 januari avslutas 27-åringens åtta månader långa avstängning för brott mot bettingregler.

Four Four Two har rankat några PL-storklubbars värsta värvningar. Andreas Andersson tar fjärdeplats på Newcastles lista. Kim Källström kliver in på 30:e plats på Arsenals.Marca tycker att allt pekar mot att Kylian Mbappé drar på sig Real Madrids tröja nästa säsong.

