Fel med krav på hur man tar sig till jobbet

Det är inget en arbetsgivare kan ställa som krav, hur anställda ska transportera sig till arbetsplatsen. Däremot har arbetsgivaren inte någon skyldighet att ordna parkering.

