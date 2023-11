Fed rör inte räntan – svajig börs under Powells tal

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Fed rör inte räntan – börsen stiger under Powells talDen amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar som väntat räntan oförändrad i intervallet 5,25-5,5 procent. Beskedet gav ingen omedelbar marknadsreaktion men i samband med Fed-chefen Jerome Powells tal stärktes börsen.

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

SPORTEXPRESSEN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

DAGENSINDUSTRI: Agendan: Fed:s räntebesked – Skanska rapporterarHåll koll på onsdagens viktigaste hållpunkter

DAGENSINDUSTRI: Svagt uppåt i New York inför Fed-beskedNew York-börsen öppnar strax ovanför nollstrecket inför onsdagskvällens räntebesked från Federal Reserve. Kosmetikajätten Estée Lauder rasar tvåsiffrigt efter sänkta helårsprognoser.

