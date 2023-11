Fed rör inte räntan – hör hela Powells tal här

Det verkar som att du använder en annonsblockerareDi Digitalt för 197 krTillgång till över 1100 aktiekurser i realtidInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Fed rör inte räntan – svajig börs under Powells talDen amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar som väntat räntan oförändrad i intervallet 5,25-5,5 procent. Beskedet gav ingen omedelbar marknadsreaktion men i samband med Fed-chefen Jerome Powells sattes indexen i gungning.

