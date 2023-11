Fed rör inte räntan – börsen stiger under Powells tal

– Vill Sverige vara med i den internationella debatten så är det oerhört viktigt att vi satsar på forskningen, så att vi kan ha en informerad åsikt om teknologin och dess tillämpning och reglering, säger Anders Ynnerman.Han konstaterar att det pågår en enorm hype kring AI, men påpekar samtidigt att AI i sig inte löser några problem, utan att tekniken måste sättas samman med andra typer av lösningar.

– Vi i Sverige är bra på att integrera olika system, och AI kan användas till nästan vad som helst – till exempel inom processindustrin, media och hälso- och sjukvård. På Di Världen kommer jag lyfta vikten av just människocentrerad AI, och hur AI kan göra det lättare för oss människor inom en rad olika områden.

Många har redan provat på de olika chatverktygen för att generera text, och det är lätt att se hur dessa kommer att kunna användas för att snabba på produktionen inom till exempel media. Men det är svårt att föreställa sig alla sätt som AI kommer att användas på inom bara några år.

– Det finns väldigt intressanta områden inom vården, där man till exempel kan snabba på arbetsflödet för cancerdetektion, där det idag är alldeles för långa väntetider för diagnoser. Men AI ska inte ersätta patologen, utan snarare hjälpa hen att identifiera de vävnadsprover man bör titta närmare på. Det är ett klockrent exempel på samspel mellan människan och AI.

