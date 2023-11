Fed lämnar räntan oförändrad

vid två på varandra följande möten sedan man började höja den i mars 2022. Senast Fed höjde räntan var i juli, då med 0,25 procentenheter.

