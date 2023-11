Fed lämnar räntan oförändrad

Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

SVD: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent. Beslutet är i linje med analytikernas förväntningar. Ränteintervallet är alltjämt det högsta i USA på 22 år.

DAGENSINDUSTRI: Mindre förändringar väntas på New York-börsen under tisdagenUSA-börserna väntas inleda med mindre förändringar på tisdagen. Investerarnas fokus riktas förutom mot rapporterna även mot onsdagens styrräntebesked från Federal Reserve.

DAGENSINDUSTRI: Svagt uppåt i New York inför Fed-beskedNew York-börsen öppnar strax ovanför nollstrecket inför onsdagskvällens räntebesked från Federal Reserve. Kosmetikajätten Estée Lauder rasar tvåsiffrigt efter sänkta helårsprognoser.

DAGENSINDUSTRI: Tekniksektorn lyfter Wall Street när Fed-beskedet närmar sigDe amerikanska börserna stod på grönt territorium när endast en kvart återstår till Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

DAGENSINDUSTRI: Fed lämnar som väntat räntan oförändradDen amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar som väntat räntan oförändrad i intervallet 5,25-5,5 procent.

