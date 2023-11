Fed lämnar räntan oförändrad

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

DAGENSINDUSTRI: Mindre förändringar väntas på New York-börsen under tisdagenUSA-börserna väntas inleda med mindre förändringar på tisdagen. Investerarnas fokus riktas förutom mot rapporterna även mot onsdagens styrräntebesked från Federal Reserve.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Svagt uppåt i New York inför Fed-beskedNew York-börsen öppnar strax ovanför nollstrecket inför onsdagskvällens räntebesked från Federal Reserve. Kosmetikajätten Estée Lauder rasar tvåsiffrigt efter sänkta helårsprognoser.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Tekniksektorn lyfter Wall Street när Fed-beskedet närmar sigDe amerikanska börserna stod på grönt territorium när endast en kvart återstår till Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Svag nedgång inför Fed-besked – historiskt kursras i SkanskaStockholmsbörsen stängde strax under nollstrecket inför onsdagskvällens räntebesked från amerikanska Federal Reserve. Byggbolaget Skanska hade en av sina sämsta börsdagar någonsin efter rapporten för det tredje kvartalet.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Agendan: Fed:s räntebesked – Skanska rapporterarHåll koll på onsdagens viktigaste hållpunkter

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Tunga makrosiffror från USA kan ge börsen skrämselhickaOnsdagen bjuder på en diger amerikansk sifferkanonad som har potential att sätta avtryck på världens börser. Kulmen blir ett färskt räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve – där Fed-chefen Jerome Powell lär behöva väga sina uttalanden på guldvåg.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕