– FBK-stjärnan om att debutera i Tre Kronor: ”Äntligen”

NWTSPORT: Fem FBK-stjärnor med i Tre Kronor: ”En symbol för det Färjestad vi ser nu”Landslagsuppehållet i SHL närmar sig, och nu vet vi vilka FBK-spelare som får dra på sig Tre Kronor-tröjan i stundande Karjala Tournament.

VFSPORTEN: FBK-centern uttagen i landslaget – ställs mot fem lagkamraterFem FBK-spelare togs ut i Tre Kronor i Karjal...

SPORTBLADET: Får man tacka nej till Tre Kronor?Sam hallam har plockat ut sin första Tre Kronor-trupp för i år då Sverige under nästa vecka spelar mot Tjeckien, Finland och Schweiz i Karjala cup. Och flera nya namn får nu chansen att visa upp sig inför vårens kommande VM.

SPORTBLADET: Inte välkomna till Tre Kronor: ”Har inte förtjänat min tillit”Spelare som nu har lämnat men som tidigare har återvänt till KHL efter krigets start är inte aktuella för Tre Kronor. Det är förbundskapten Sam Hallams beslut.

SVD: Bättre än väntat för NCCByggföretaget NCC redovisar en vinst före skatt på 771 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 490 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 689 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning. Omsättningen uppgick till 14 022 miljoner kronor, jämfört me...

SVD: Vinsttapp för SkanskaByggkoncernen Skanska redovisar en vinst före skatt på 700 miljoner kronor för tredje kvartalet 2023. Det kan jämföras med vinsten på 1 587 miljoner kronor motsvarande period 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 731 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning. Intäkterna uppgick till 40.3 miljarder kronor, jämfört m...

