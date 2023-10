Fästmöns sorg efter Adam Johnsons död

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Hockeyspelaren Adam Johnson dog efter att han fått en skridskoskena över halsen. Nu har hans fästmö Ryan Wolfe uttryck sin sorg på sociala medier.I helgen kom det chockerande beskedet om Adam Johnsons tragiska bortgång.

Johnson sörjs av en hel hockeyvärld, men också av sin fästmö Ryan Wolfe. På Instagram har hon nu uttryckt sin sorg över förlusten av sin livskamrat. ”Min älskade ängel. Jag kommer sakna dig och älska dig för alltid”, skriver hon under en svartvit bild Adam Johnson.Helgens tragiska olycka uppstod efter att en motståndare tappat balansen i en tidigare duell. Händelsen ska nu granskas av polis. headtopics.com

– Våra utredare är kvar på platsen för att genomföra eftersökningar och vår utredning av omständigheterna runt händelsen fortsätter som tidigare, säger polisen i ettEnligt The Telegraph har Matt Petgrave, vars skridsko skadade Johnson, fått hatmejl och hatkommentarer på sociala medier efter händelsen.En minnesplats har enligt tidningen upprättats i Nottingham som fyllts av blommor och meddelanden.

Kevin Moore, Nottinghams assisterande tränare, tackade under söndagskvällen alla fans för deras support.

