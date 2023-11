Fastigheten på postadress Uggen Ripvägen 9 i Hede har bytt ägare

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

ETC_REDAKTIONEN: Georg Riedel: ”Jiddischmusik behövs mer än någonsin”Efter ett långt liv som kompositör, jazzmusiker och tonsättare av Astrid Lindgrens kända barnvisor har den snart 90-åriga Georg Riedel vänt blicken mot sitt judiska ursprung.

SVTNYHETER: Här festar M-toppen privat – med Vattenborgens ägareModeraten Jan Lennartsson har en mångårig vänskap med Vattenborgens ägare Arvid Nilsson. Samtidigt är politikern drivande bakom den hårt kritiserade affärsuppgörelsen. Ett klart fall av jäv, enligt en av landets ledande experter på området.

DAGENSINDUSTRI: Wärtsilä rapportrusar: ”Inga tecken på en konjunkturnedgång”Den finländska verkstadskoncernen Wärtsilä, med Investor som största ägare, redovisade en stark orderingång och förbättrad lönsamhet.

HALLANDSPOSTEN: Halmstads Bondbrud är tillbaka på StorgatanNya ägare tar över och satsar på yngre gäster

NT_ROSLAGEN: Ny ägare tar över 30-talshus i BergshamraChristel Luise Fried, 87 år, är ny ägare till fastigheten på adressen Havsjövägen 17 i Bergshamra. Tidigare ägare var Matti Valdemar Fried. Ägarskiftet blev klart i juni 2023. Huset är byggt 1930 och har en boyta på 180 kvadratmeter.

OPSE: Ny ägare tar över fastigheten på Björkvägen 8 i HackåsPär Roger Jonsson, 56 år, har tagit över fastigheten på Björkvägen 8 i Hackås från Jan Olov Jonsson. Ägarskiftet i form av en gåva blev klart i september 2023. Huset har en boyta på 137 kvadratmeter.

