Fastigheten på Östra Vretenvägen 3A i Rimbo såld igen

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NT_ROSLAGEN: 128 kvadratmeter stort hus i Rimbo sålt för 3 700 000 kronorEva Therese Mattsson, 29, och Patrik Lars Gustaf Karlsson, 37, har köpt huset på Barkvägen 4 i Rimbo av säljaren Anna Erika Margareta Nyström och Mats Göran Nyström. Köpesumman blev 3 700 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober 2023. Huset är byggt 2005 och har en boyta på 128 kvadratmeter.

SPORTBLADET: Stjärnan får böta 5 000 000 kronorAlexander Zverev, 26, har hamnat i klammeri med rättvisan. Den tyske tennisstjärnan har dömts till böter på över fem miljoner kronor för att ha misshandlat sin

NT_ROSLAGEN: Årets dyraste hus i Bergshamra sålt – prislappen: 7 000 000 kronorÅrets hittills dyraste villa i Bergshamra är såld. Priset för den blev 7 000 000 kronor och det var huset på adressen Östervik 61 i Bergshamra. Huset är byggt 2013 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpare är Anna Margareta och Mark Baumgarten och säljare var Leif Åke och Marja Anneli Holm. Köpet blev klart i september 2023.

GDNYHETER: 30-talshus i Gävle får nya ägare – prislappen: 1 570 000 kronorFörsäljningen av huset på adressen Björkevägen 36 i Gävle är nu klar. Nya ägare blir Shamil Amkhadov, 34, och Luiza Gaurgashvili, 36, som köper fastigheten av Karl Lars Roland Karlbergs dödsbo, Nanna Rosita Brita Edh och Stig Bertil Ronny Karlberg. Huset är byggt 1938 och har en boyta på 183 kvadratmeter.

NT_ROSLAGEN: Nya ägare till mindre hus i Bergshamra – prislappen: 2 400 000 kronorFastigheten på adressen Ponnystigen 5 i Bergshamra har fått nya ägare. Köpare är Lars Gunnar Green, 60, och Annette Birgitta Lundberg, 55, Stockholm och säljare är Geir Randolph och Barbro Ann-Sofi Sjurseth. Köpet blev klart i oktober 2023 och priset blev 2 400 000 kronor. Huset är byggt 1981 och har en boyta på 54 kvadratmeter.

GDNYHETER: Nya ägare till villa i Gävle – 3 560 000 kronor blev prisetMaria Linnea Hedlund Balog, 41, och Petra Irén Constance Balog, 40, har tagit över fastigheten på adressen Yrvädersgatan 1 i Gävle från Per Matsson och Ann Elisabeth Mårsell. Ägarbytet blev klart i oktober 2023 och köpesumman blev 3 560 000 kronor. Husets byggår är 1975 och det har en boyta på 118 kvadratmeter.

