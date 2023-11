– färjebesökare till Gotland minskade under sommaren

– Framför allt drar sig amerikanska kryssningspassagerare för att välja Östersjön som läget ser ut, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket. In- och utrikespassagerarna till Visby hamn minskade alltså med tio procent. Totalt minskade antalet passagerare till svenska hamnar med drygt fem procent jämfört med samma månader 2022.

– Överlag ser vi en nedåtgående trend för passagerartrafiken beroende på lågkonjunkturen. Även godsvolymerna ligger på en lägre nivå än förra året. Minskningen är ett trendbrott, efter en betydande ökning av passagerartrafiken under årets första sex månader, enligt Sjöfartsverket.

