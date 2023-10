Fansens nye favorit – hyllas med Beatles-klassiker

Bild: Luis VieiraSenast i tisdags sköt han det vinnande målet för Real Madrid borta mot Braga i Champions League. Inte nog med att det var ett klassmål, det var också det tredje på lika många matcher i gruppspelet för"Marängerna".

Bellinghams succé i Madrid efter sommarens miljardövergång från Borussia Dortmund kan för all del härledas till hans pålitlighet som målskytt. Hittills är han uppe i elva mål på tolv matcher, men mer imponerar att han så omgående slagit sig in i det stjärnspäckade laget och blivit en av tränaren Carlo Ancelottis nyckelspelare.Lägg också till att han har fått en något ny roll på planen, som attackerande, offensiv central mittfältare.

– Jag är tio gånger bättre än jag var förra säsongen. Jag lär mig varje dag. Jag är som en svamp och tar in allt mina lagkamrater säger till mig. Det är därför jag har börjat säsongen så bra, säger han.– Det här är klubben jag vill vara i de kommande tio till femton åren av mitt liv. Jag älskar det, sade han när han gav intervjuer i samband med Englands EM-kvalsamling nyligen. headtopics.com

Det är Bellinghams första El Clásico – och ännu ett sportsligt och mentalt test för den unge stjärnan som inledde karriären i Stourbridge och som 17-åring lämnade Birmingham City för Dortmund. Carlo Ancelotti tonar ned den oro som spred sig när Bellingham byttes ut i slutet av matchen mot Braga. En lårskada befarades, men Ancelotti lugnar.Född: 29 juni 2003 i Stourbridge, England.Position: Offensiv mittfältare.Aktuell: Köptes av Real Madrid för runt 1,2 miljarder kronor inför säsongen. Spelar på lördag (avspark 16.15) sitt första El Clásico, i Barcelona.

Läs mer:

sydsvenskan »

Han hade rätt om Hamas, jag hoppas han inte får rätt igenKRÖNIKA. Min judiske vän menade att invandringen kommer att förändra europeiska länder i grunden. Jag vill tro att han har fel, men han hade rätt förra gången. Läs mer ⮕

Piloten om varför han försökte krascha planetUppger att han led av depression, sömnbrist och att han ätit magisk svamp. Läs mer ⮕

Beatles släpper ny låt – med hjälp av AIBeatles splittrades för över 50 år sedan, trots det släpper bandet nu en sista låt. Läs mer ⮕

Då släpps The Beatles sista låt – gjord med hjälp av AIVäntan är över för fansen. På torsdag nästa vecka släpper The Beatles sin sista låt. Med hjälp av AI medverkar alla fyra medlemmar på nya låten ”Now and then”. Läs mer ⮕

Organhandel och abort-förbud – så vill han ta makten i ArgentinaAnarkokapitalism, abortförbud och legaliserad organhandel står på agendan för den argentinske presidentkandidaten Javier Milei. I första valomgången fick han Läs mer ⮕

Perra grundade GGN -– nu ser han tillbaka på 40 årFör 40 år sedan grundade Perra Löfqvist Gotland Grand National – hör honom berätta om gamla minnen och om några av de personerna som var med från starten. ... Läs mer ⮕