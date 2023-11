Facken: Stor risk för strejk i Klarna

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

DAGENSINDUSTRI: Tesla och IF Metall återupptar förhandlingarIF Metall och Tesla återupptar förhandlingarna.

DAGENSARENA: Förhandlingar återupptas mellan IF Metall och TeslaFörhandlingarna återupptas efter fem dagar av strejk.

EXPRESSEN: Ilskan mot Klarna och Tesla: ”Skrämselpropaganda”Det stormar kring techjättarna i Sverige. Varken Tesla eller Klarna vill teckna kollektivavtal, vilket följts av strejkhot, interna meddelanden och ilska. – Det är ett indirekt hot och en del av företagets skrämselpropaganda, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, till TT.

REALTID: Sympatistrejk mot Klarna: 'Skrämselpropaganda'Efter misslyckade förhandlingar om kollektivavtal varslar Akademikerförbundet SSR om sympatistrejk mot Klarna

AFTONBLADET: Klarna-bråket växer: ”Värsta krisen på många år”Ville ha strejk-anmälan från de anställda

DAGENSINDUSTRI: Unionens Sen Kanner vill se fredlig lösning på KlarnaPå Klarna finns medarbetare som är oroliga, stressade och rädda, berättar Sen Kanner som är ordförande för Unionens fackklubb på kontoret i Stockholm.

