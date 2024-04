Eyetrackingbolaget Tobiis storägare ökar ägandet

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Storägare flaggar upp i TobiiEyetrackingbolaget Tobiis storägare Henrik Eriksson har ökat sitt ägande till 5% av aktierna, framgår det av ett flaggningsmeddelande.

Smart Eye gör en riktad nyemission om 1,5 miljoner aktierEyetrackingbolaget Smart Eye avser göra en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner aktier, framgår av ett pressmeddelande.

Bra sug efter aktier i Tobii-emissionTobiis företrädesemission av aktier tecknades till 139% med och utan företrädesrätt. Bolaget får därmed in hela emissionsbeloppet om 301 Mkr före kostnader.

John Oliver snackar matleveranser. Klockrent som vanligt.Klipp från veckans avsnitt av Last Week Tonight with John Oliver där John pratar om det här med matleveranser. Hela avsnittet av veckans Last Week Tonight with John Oliver hittar ni i klippet ovan och själva matleveranssnacket börjar ungefär 11:20 minuter in.

John Skogman varnar småsparare för SvolderInvestmentbolaget Svolder och nya vd:n Tomas Risbecker kritiseras av poddprofilen John Skogman

Svolder slår tillbaka mot John SkogmanSvolder nye vd har stora skor att fylla efter investmentbolagets mångårige succé-vd Ulf Hedlundh. ”Säljer vi vinnarna? Ibland blir det så och ibland blir det inte så”, säger Tomas Risbecker som snart har suttit ett år på vd-posten.

