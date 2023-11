Extra humanitärt stödpaket till Gaza

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.r.– Det handlar om det allra mest grundläggande för att människor ska klara dagen – mat, vatten, mediciner och nödbostäder, säger biståndsminister Johan Forssell (M).

– Det är allvarliga humanitära problem för de människor som är kvar i Gaza, och de kommer att bestå under lång tid. Sedan tidigare har regeringen pausat det långsiktiga utvecklingsbiståndet, men det humanitära biståndet fortsätter.

Forssell upprepar regeringens ståndpunkt att Israel har en självklar rätt att försvara sig mot terror och attacker, men att svaret ska vara proportionerligt och i enlighet med folkrätten. Samtidigt fördömer han reservationslöst terrororganisationen Hamas attack.

