Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Extra humanitärt stödpaket till GazaRegeringen fattar i dag beslut om ett extra humanitärt stödpaket till Gaza. Det handlar om 150 miljoner kronor, som kommer att gå via olika FN-organisationer.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Extra humanitärt stödpaket till GazaRegeringen fattar i dag beslut om ett extra humanitärt stödpaket till Gaza. Det handlar om 150 miljoner kronor, som kommer att gå via olika FN-organisationer.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Extra humanitärt stödpaket till GazaRegeringen fattar i dag beslut om ett extra humanitärt stödpaket till Gaza. Det handlar om 150 miljoner kronor, som kommer att gå via olika FN-organisatione

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Det senaste om striderna i Israel och GazaDirektrapport från TT.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Det senaste om striderna i Israel och GazaDirektrapport från TT.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕