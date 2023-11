Expert: Troligen inga fler räntehöjningar i USA

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Fed-chefen Jerome Powell säger att USA har en"lång väg att gå" för att få ned inflationen till bankens mål på 2 procent under onsdagens presskonferens.

Centralbanken konstaterar i sitt räntebesked att arbetslösheten har ökat något samtidigt som den amerikanska ekonomins tillväxt har varit "stark".– Någonstans tycker jag att de två tar ut varandra. Ekonomin är urstark men arbetslösheten har kommit upp lite grann.

Det är första gången som Fed lämnar räntan oförändrad vid två på varandra följande möten sedan man började höja den i mars 2022. Maria Landeborn tror att centralbankens ränta kommer att ligga kvar på nuvarande nivå även efter nästa räntebesked i slutet av året. Samtidigt tror hon att Fed kommer att glänta på dörren för nya höjningar tills man är säker på att inflationen fortsätter nedåt mot målet på 2 procent.

– Att säga att "nu har vi officiellt stannat på den här räntenivån" är detsamma som att lätta på penningpolitiken. Det kommer man inte att göra, speciellt inte när den amerikanska ekonomin är så otroligt stark.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Fed rör inte räntan – Fed-chefen håller pressträffUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad. Beskedet ligger i linje med analytikernas prognoser och innebär att räntan ligger kvar i intervallet 5,25-5,50 procent – den högsta nivån på 22 år.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SVD: Besked: Isak troligen borta i en månadAlexander Isaks ljumskskada är allvarligare än vad som först befarades. Enligt Eddie Howe, Newcastles manager, är anfallaren troligen inte tillbaka i spel förrän i slutet av november.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Besked: Isak troligen borta i en månadAlexander Isaks ljumskskada är allvarligare än vad som först befarades. Enligt Eddie Howe, Newcastles manager, är anfallaren troligen inte tillbaka i spel förrän i slutet av november.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Expert om Hamas gisslanvideo: ”Säger inte sina egna ord”Hamas gisslanvideo, där tre kvinnor hörs kritisera Benjamin Netanyahu, väckte stor uppmärksamhet under måndagen. Men enligt Lars-Johan Åge finns det anledning att vara kritisk till klippet. – De säger inte sina egna ord, säger experten på gisslanförhandlingar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕