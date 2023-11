Expert: Troligen inga fler räntehöjningar i USA

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Besked: Isak troligen borta i en månadAlexander Isaks ljumskskada är allvarligare än vad som först befarades. Enligt Eddie Howe, Newcastles manager, är anfallaren troligen inte tillbaka i spel förrän i slutet av november.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Besked: Isak troligen borta i en månadAlexander Isaks ljumskskada är allvarligare än vad som först befarades. Enligt Eddie Howe, Newcastles manager, är anfallaren troligen inte tillbaka i spel förrän i slutet av november.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Expert om Hamas gisslanvideo: ”Säger inte sina egna ord”Hamas gisslanvideo, där tre kvinnor hörs kritisera Benjamin Netanyahu, väckte stor uppmärksamhet under måndagen. Men enligt Lars-Johan Åge finns det anledning att vara kritisk till klippet. – De säger inte sina egna ord, säger experten på gisslanförhandlingar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Expert om Hamas gisslanvideo: ”Säger inte sina egna ord”Hamas gisslanvideo, där tre kvinnor hörs kritisera Benjamin Netanyahu, väckte stor uppmärksamhet under måndagen. Men enligt Lars-Johan Åge finns det anledning att vara kritisk till klippet. – De säger inte sina egna ord, säger experten på gisslanförhandlingar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕