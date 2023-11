Expert om Amerikanska centralbankens styrränta

Centralbanken konstaterar i sitt räntebesked att arbetslösheten har ökat något samtidigt som den amerikanska ekonomins tillväxt har varit ”stark”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Amerikanska centralbanken Fed lämnar räntan oförändradAmerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar som väntat styrräntan oförändrad i intervallet 5,25-5,50. Marknaden reagerade med en gäspning.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Amerikanska räntor faller efter Fed-beskedetAmerikanska räntor sjunker efter Federal Reserves besked på onsdagskvällen. Enligt WSJ handlar det om att en större andel nu av marknadens aktörer nu prisar in att Fed är klara med räntehöjningar för i år.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Expert: Troligen inga fler räntehöjningar i USAUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar som väntat styrräntan oförändrad.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Expert: Troligen inga fler räntehöjningar i USAUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar som väntat styrräntan oförändrad. – Fed kommer sannolikt inte höja räntorna mer, säger Maria Landeborn, analytiker

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕